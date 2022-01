Sassuolo Cagliari 1-0 LIVE: Dalbert sfiora il gol, Harroui castiga i rossoblù (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra Sassuolo e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Cagliari si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Cagliari 1-0 MOVIOLA 6? Occasione Nandez – Dalbert arriva sul fondo, mette in mezzo ma Nandez difetta nel controllo. Occasione sfumata per i sardi. 9? Occasione Scamacca – Il Sassuolo ci prova con un lancio lungo di Rogerio per Scamacca: colpo di testa e palla fuori. 17? Occasione Dalbert – Bel cross di Zappa per l’altro esterno, Dalbert: colpo di testa dell’ex Inter ma ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 6? Occasione Nandez –arriva sul fondo, mette in mezzo ma Nandez difetta nel controllo. Occasione sfumata per i sardi. 9? Occasione Scamacca – Ilci prova con un lancio lungo di Rogerio per Scamacca: colpo di testa e palla fuori. 17? Occasione– Bel cross di Zappa per l’altro esterno,: colpo di testa dell’ex Inter ma ...

