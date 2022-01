Robinho condannato per stupro di gruppo: la Cassazione conferma 9 anni di carcere per l’ex Milan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Cassazione ha sancito la definitiva condanna per il calciatore Robson de Souza Santos, noto come Robinho. Militava nel Milan quando, nel 2013, ha abusato sessualmente di una ragazza assieme ad altre persone, alcune rivelatesi irreperibili. L’avvocato di parte civile si augura ora che il Brasile collabori per l’estradizione: Robinho dovrà scontare molti anni di carcere in Italia. condannato per stupro l’ex Milan Robinho: con lui l’amico Ricardo Falco Si è conclusa dopo 9 anni la vicenda che ha per protagonista l’ex stella del Milan Robinho. Il calciatore, arrivato in Italia nel 2010 dal Manchester City e rimasto nel club ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laha sancito la definitiva condanna per il calciatore Robson de Souza Santos, noto come. Militava nelquando, nel 2013, ha abusato sessualmente di una ragazza assieme ad altre persone, alcune rivelatesi irreperibili. L’avvocato di parte civile si augura ora che il Brasile collabori per l’estradizione:dovrà scontare moltidiin Italia.per: con lui l’amico Ricardo Falco Si è conclusa dopo 9la vicenda che ha per protagonistastella del. Il calciatore, arrivato in Italia nel 2010 dal Manchester City e rimasto nel club ...

