Quirinale | Letta | nessuna intesa sul nome | ne parleremo col centrodestra

Advertising

repubblica : Quirinale, Letta e l’alleato M5S in crisi per l'inchiesta Moby: 'Questo è il momento di tenere i nervi saldi' [di G… - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - La7tv : Il retroscena svelato da Enrico Letta a #dimartedi: 'Ho notizie di parlamentari del nostro gruppo che hanno ricevut… - laura_ceruti : RT @ilriformista: Lo stesso #tweet sui profili di #Letta, #Conte e #Speranza sancisce l’accordo sul #Quirinale: niente nomi, niente #Berlus… - zazoomblog : Quirinale Letta esce da casa di Conte dopo un colloquio di circa 2 ore - #Quirinale #Letta #Conte #colloquio -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta

... con la strategia di oggi, Conte e Speranza vogliono mostrarsi differenti dagli avversari di ... Italia Per ilBerlusconi non ha i voti e gli alleati lo spingono al ritiro Daniela ...Lo ha affermato il presidente del M5S, Giuseppe Conte , al termine dell'incontro con Enricoe Roberto Speranza per fare il punto sulla partita del( SEGUI LA DIRETTA ORA PER ORA ) ...Firenze, 19 gennaio 2022 - Senatrice Biti, Letta al lavoro su Quirinale e patto di legislatura. A che punto siamo? "Il mandato al segretario e alle due capogruppo è stato votato all’unanimità nella di ...L'ex premier: "Ovviamente andranno rimosse dal tavolo candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi, ma siamo pronti ad offrire al Paese e ai cittadini che aspettano, un Presidente o una P ...