(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Che la viasia quasi un inferno per gli automobilisti che la percorrono ogni giorno non c’è alcun dubbio. Inferno che non si ferma solo a tamponamenti, traffico e file chilometriche, perché spesso (e purtroppo) la SS148 è stata teatro di incidenti terribili, alcuni anche mortali. Non è questo (e per fortuna) il caso di un sinistro che si è verificato ieri mattina all’altezza di Torvaianica/Pratica di Mare (casello 31), dove si sono scontrate, per cause ancora tutte da verificare, quattro auto. Con una di queste che, stando ai post che circolano sui social, si sarebbe data alla fuga dopo l’impatto.all’altezza di Pomezia: ‘Cerchiamo’ E sempre sui social ora siper quell’avvenuto ieri ...

Advertising

CorriereCitta : Provoca un maxi incidente sulla Pontina con feriti e scappa: si cercano testimoni -

Ultime Notizie dalla rete : Provoca maxi

Il Corriere della Città

...perle evidenza che il prolungato diffuso e generalizzato utilizzo della didattica distanza...agli adulti e di almeno 19 morti tra cui 9 bambini in bilancio provvisorio delle vittime di un...Fabia di quarta generazione non sarà il genere di compatta/utilitaria cheuna tempesta ... Ildoppio rene della griglia, se ad alcuni ha fatto storcere la bocca, a me ha ''gasato'' non ...Che la via Pontina sia quasi un inferno per gli automobilisti che la percorrono ogni giorno non c’è alcun dubbio. Inferno che non si ferma solo a tamponamenti, traffico e file chilometriche, perché sp ...Latina – L’eccesso di velocità continua a rappresentare, una delle principali cause della incidentalità sulle strade italiane ed europee. L’obiettivo della Polizia di Stato è quello di incrementare i ...