Napoli, Manfredi: Avremo telecamere che permetteranno l’identificazione automatica delle persone riprese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “In passato la vecchia amministrazione ha avuto dei problemi di pagamento non solo rispetto alla videosorveglianza ma anche in altre questioni che riguardano la vita della città. Sono convinto che nei prossimi mesi questi problemi non ci saranno”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella conferenza stampa al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in relazione al mancato funzionamento di alcune telecamere del sistema di videosorveglianza della città. Manfredi ha evidenziato come il tema della videosorveglianza “è di grande complessità perché incrocia vari aspetti: la qualità delle camere che sono state realizzate negli anni con tecnologie diverse, la manutenzione e l’alimentazione. L’idea che abbiamo e su cui ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “In passato la vecchia amministrazione ha avuto dei problemi di pagamento non solo rispetto alla videosorveglianza ma anche in altre questioni che riguardano la vita della città. Sono convinto che nei prossimi mesi questi problemi non ci saranno”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, nella conferenza stampa al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in relazione al mancato funzionamento di alcunedel sistema di videosorveglianza della città.ha evidenziato come il tema della videosorveglianza “è di grande complessità perché incrocia vari aspetti: la qualitàcamere che sono state realizzate negli anni con tecnologie diverse, la manutenzione e l’alimentazione. L’idea che abbiamo e su cui ...

