Napoli, forte interesse per un calciatore del Cagliari: le ultime! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Napoli esce allo scoperto e mostra tutto il suo interesse verso un calciatore del Cagliari. Il nome in questione è quello di Nahitan Nandez, voglioso di lasciare la Sardegna in cerca di una nuova avventura. I rossoblù per cedere l’uruguaiano chiedono un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Queste condizioni però non corrispondono alle attuali possibilità economiche del Napoli. Nandez, Napoli, CalciomercatoSecondo il Corriere dello Sport, la trattativa potrebbe sbloccarsi qualora gli azzurri cedessero un calciatore. Il primo indiziato a lasciare Castel Volturno sembra essere Diego Demme, le motivazioni non sono riconducibili a demeriti del calciatore, ma al fatto che Spalletti ha individuato in Nandez il rinforzo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilesce allo scoperto e mostra tutto il suoverso undel. Il nome in questione è quello di Nahitan Nandez, voglioso di lasciare la Sardegna in cerca di una nuova avventura. I rossoblù per cedere l’uruguaiano chiedono un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Queste condizioni però non corrispondono alle attuali possibilità economiche del. Nandez,, CalciomercatoSecondo il Corriere dello Sport, la trattativa potrebbe sbloccarsi qualora gli azzurri cedessero un. Il primo indiziato a lasciare Castel Volturno sembra essere Diego Demme, le motivazioni non sono riconducibili a demeriti del, ma al fatto che Spalletti ha individuato in Nandez il rinforzo ...

Advertising

calsciomercato : Il Napoli forte su Nandez, il Cagliari come sostituto ha preso #Baselli, Eder può tornare in Italia interessa alla… - napolista : La Gazzetta traduce lo spallettese: “De Laurentiis, non sprechiamo il lavoro fatto” Ha creato un Napoli dall’ident… - tuttonapoli : Lozano, l'ex intermediario: 'Più forte di Insigne, lo dissi al Napoli quando era ancora in Messico' - Luigi733690531 : RT @Napoli_Report: #Tagliafico-#Napoli: non ci siamo ancora, ma il pressing del calciatore e dell’agente è forte. Tra domani e dopodomani c… - tomm_russ04_ : RT @Napoli_Report: #Tagliafico-#Napoli: non ci siamo ancora, ma il pressing del calciatore e dell’agente è forte. Tra domani e dopodomani c… -