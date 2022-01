Morte Sassoli: denunciato 40enne per messaggi offensivi sui social (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un quarantenne della provincia di Napoli e' stato denunciato dalla Polizia Postale della Campania, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, Rinvenute tracce del messaggio d'odio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un quarantenne della provincia di Napoli e' statodalla Polizia Postale della Campania, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, Rinvenute tracce delo d'odio L'articolo proviene da Firenze Post.

