Marc Marquez fissa un nuovo test | sarà in pista anche ad Aragon

Si avvicinano i test di Sepang e Marc Marquez intensifica la sua preparazione per farsi trovare pronto. Lo spagnolo non si nasconde: le prove sul circuito malese saranno fondamentali per lo sviluppo

Si avvicinano i test di Sepang eintensifica la sua preparazione per farsi trovare pronto. Lo spagnolo non si nasconde: le prove sul circuito malese saranno fondamentali per lo sviluppo della nuova Honda in MotoGP. Ma ...Max Temporali racconta a MOW l'ennesimo mistero su. Pare infatti che Shoei, storico sponsor del fuoriclasse spagnolo, non abbia mai ricevuto (come vorrebbe la prassi) il casco indossato dadurante la caduta che ha causato la ...Il pilota ternano ha detto la sua sul ritorno del fuoriclasse catalano: "Ogni volta che ti fai male perdi un po'".MotoGP 2022: le classifiche piloti, costruttori e team della classe regina del motomondiale aggiornate dopo ogni tappa ...