Malore in aula per Federico Mollicone. Il deputato di FdI è ricoverato al Gemelli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'esponente di Fratelli d'Italia Federico Mollicone si è improvvisamente sentito male, ieri, durante la votazione sulla questione di fiducia sul decreto legge per il super Green pass. Aveva da poco terminato il suo intervento quando ha perso conoscenza. Il presidente di turno, Ettore Rosato, ha subito sospeso la seduta per consentire l'intervento del personale sanitario per prestare soccorso al deputato. Mollicone, 51 anni, è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma dove è stato ricoverato per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. Quando la Camera ha ripreso i lavori Rosato ha espresso "a nome di tutti auguri di cuore al collega Mollicone", parole seguite da un applauso unanime. Alcuni deputati hanno fatto sapere che lo stato di salute dell'epsonente di ...

