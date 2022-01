L’ospedale Galeazzi di Milano rifiuta i pazienti non vaccinati? Pregliasco a Open: «Sono fragili e a rischio» – L’intervista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Abbiamo pazienti Covid positivi, in questo momento 22 ricoverati, ci arrivano ogni giorno pazienti contagiati dal pronto soccorso e per questo abbiamo dedicato un’area grigia di pronto intervento e un intero piano del nostro ospedale al fine di garantire la massima sicurezza degli interventi. Qui si tratta di un’emergenza e i pazienti vanno curati in sicurezza». Così il professor Fabrizio Pregliasco raggiunto al telefono da Open risponde alle polemiche e non poche minacce che nelle ultime ore hanno assalito lui e L’ospedale di cui è Direttore Sanitario. La notizia di una comunicazione interna al “Galeazzi” di Milano che invitava gli operatori ad accettare solo pazienti con Super Green pass era stata diffusa nella serata di ieri, 18 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «AbbiamoCovid positivi, in questo momento 22 ricoverati, ci arrivano ogni giornocontagiati dal pronto soccorso e per questo abbiamo dedicato un’area grigia di pronto intervento e un intero piano del nostro ospedale al fine di garantire la massima sicurezza degli interventi. Qui si tratta di un’emergenza e ivanno curati in sicurezza». Così il professor Fabrizioraggiunto al telefono darisponde alle polemiche e non poche minacce che nelle ultime ore hanno assalito lui edi cui è Direttore Sanitario. La notizia di una comunicazione interna al “” diche invitava gli operatori ad accettare solocon Super Green pass era stata diffusa nella serata di ieri, 18 ...

