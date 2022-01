Letta, Conte e Speranza si vedono ma non fanno nomi. Però dicono che non li deve fare neanche la destra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Vertice del centrosinistra oggi a casa di Giuseppe Conte, con Enrico Letta e Roberto Speranza. Al termine i tre hanno affidato l’esito dei colloqui a un tweet: “Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”. Il primo a postarlo è stato Letta, seguito poi da Conte e Speranza. In pratica, sinistra e M5S non vogliono lasciare a Matteo Salvini il ruolo di king maker. Non spetta al centrodestra – fanno capire – fare nomi per primo. Bisogna scegliere un nome condiviso, ma sgomberando il tavolo dalle ambizioni di Berlusconi. Lo dice Conte: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Vertice del centrosinistra oggi a casa di Giuseppe, con Enricoe Roberto. Al termine i tre hanno affidato l’esito dei colloqui a un tweet: “Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”. Il primo a postarlo è stato, seguito poi da. In pratica, sinistra e M5S non vogliono lasciare a Matteo Salvini il ruolo di king maker. Non spetta al centrocapire –per primo. Bisogna scegliere un nome condiviso, ma sgomberando il tavolo dalle ambizioni di Berlusconi. Lo dice: ...

matteorenzi : Pd e 5 Stelle? Enrico Letta ha proposto al centrodestra un accordo complessivo da qui al 2023 in modo serio e ragio… - Agenzia_Ansa : La sfida per il Colle, Letta incontra Conte. Il segretario del Pd è arrivato all'abitazione romana del capo del M5S… - ItaliaViva : .@meb: “Il Pd rischia di bruciare Draghi. Letta, Conte e Meloni vogliono il caos, le elezioni”… - GeMa7799 : Pubblicano lo stesso tweet. Letta, Conte e Speranza come i tre piccoli porcellin...?? - AlexSabetti : Voci di corridoio dicono che l'incontro sia stato ottimo. #Quirinale #Conte #Letta #Speranza -