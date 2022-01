Laura Pausini ospite della seconda serata di Sanremo 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’annuncio è venuto da Amadeus nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1 di ieri sera: durante la seconda serata di Sanremo 2022, Laura Pausini presenterà il suo nuovo singolo Durante il Tg1 delle 20.00 in onda ieri sera, Amadeus ha reso noto il nome di una nuova superospite di Sanremo 2022, di scena al Teatro Ariston della cittadina ligure dal 1 al 5 Febbraio prossimi: si tratta di Laura Pausini che interverrà nel corso della seconda serata di mercoledì presentando il suo nuovo singolo “Scatola” e anticipando al pubblico tutti i progetti che la riguardano che vedranno la luce quest’anno. La cantante italiana più amata e premiata ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’annuncio è venuto da Amadeus nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1 di ieri sera: durante ladipresenterà il suo nuovo singolo Durante il Tg1 delle 20.00 in onda ieri sera, Amadeus ha reso noto il nome di una nuova superdi, di scena al Teatro Aristoncittadina ligure dal 1 al 5 Febbraio prossimi: si tratta diche interverrà nel corsodi mercoledì presentando il suo nuovo singolo “Scatola” e anticipando al pubblico tutti i progetti che la riguardano che vedranno la luce quest’anno. La cantante italiana più amata e premiata ...

