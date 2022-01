L’ Endometriosi “è un problema della società” per la prima volta un capo di Stato prende una posizione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’11 gennaio 2022 Emmanuel Macron, Presidente della Francia, ha poStato sul proprio profilo Instagram un breve video riguardante la patologia dell’Endometriosi. Come ha detto Macron, l’Endometriosi “non è un problema delle donne, è un problema della società“. In Francia ne soffrono più di 2 milioni di donne. Il Presidente ha voluto ribadire l’importanza della sensibilizzazione sulla gravità di questa diffusissima patologia e iniziare a trattarla come si deve, non lasciando da sola chi ne soffre. Endometriosi: la Francia il primo Paese UE a fare un passo verso le donne In un documento del Parlamento europeo, del 2017, volto a promuovere la parità di genere negli ambiti della salute mentale e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’11 gennaio 2022 Emmanuel Macron, PresidenteFrancia, ha posul proprio profilo Instagram un breve video riguardante la patologia dell’. Come ha detto Macron, l’“non è undelle donne, è un“. In Francia ne soffrono più di 2 milioni di donne. Il Presidente ha voluto ribadire l’importanzasensibilizzazione sulla gravità di questa diffusissima patologia e iniziare a trattarla come si deve, non lasciando da sola chi ne soffre.: la Francia il primo Paese UE a fare un passo verso le donne In un documento del Parlamento europeo, del 2017, volto a promuovere la parità di genere negli ambitisalute mentale e ...

TodayEuropa : Macron: 'Non è un problema delle donne, ma della società”. La patologia è cronica e invalidante. In Italia ne soffr… - 1Marzia2 : @Mary_Cric @sadie96_maria @imballoionico @ms_incred @valy_s @pellegrino_fra @Bi_AL_tp @Savio19m @italy983 Credo che… - Mary_Cric : @1Marzia2 @sadie96_maria @imballoionico @ms_incred @valy_s @pellegrino_fra @Bi_AL_tp @Savio19m @italy983 Nessun pro… - BeatriceLanzon1 : RT @Sil_Lis_: Chi l'avrebbe detto che un giorno sarei stata d'accordo con un francese. C'è sempre una prima volta! 'Non è un problema dell… - marcusPiero : Endometriosi. Non è un problema delle donne, è un problema della società. La strategia nazionale che stiamo lancia… -

Ultime Notizie dalla rete : Endometriosi problema Francia, piano nazionale contro l'endometriosi Perché l'endometriosi 'non è un problema delle donne. È un problema della società', ha sottolineato il presidente. Il piano è il frutto di un rapporto richiesto dal ministro della salute, Olivier ...

I cittadini europei chiedono cibo sano e città green ... un'esperienza giudicata nel complesso soddisfacente, pur con qualche problema tecnico. Gli altri ... gli anticoncezionali ormonali usati nei casi di fibromialgia ed endometriosi, dovrebbero essere ...

Endometriosi, nuova speranza per combattere i dolori: lo studio Tanta Salute Endometriosi, quel dolore da non sottovalutare Donatella Caserta, docente ordinario di Ginecologia e Ostetricia: "Una diagnosi precoce può salvare la fertilità" ...

Endometriosi, Macron se ne ricorda a meno di tre mesi dal voto per l’Eliseo “Mi hanno diagnosticato la malattia dieci anni dopo la comparsa dei primi sintomi. E dieci anni sono lunghi”, dice Lola in un video postato su Twitter dall’Eliseo l’11 gennaio scorso. Come Énora, Sand ...

Perché l''non è undelle donne. È undella società', ha sottolineato il presidente. Il piano è il frutto di un rapporto richiesto dal ministro della salute, Olivier ...... un'esperienza giudicata nel complesso soddisfacente, pur con qualchetecnico. Gli altri ... gli anticoncezionali ormonali usati nei casi di fibromialgia ed, dovrebbero essere ...Donatella Caserta, docente ordinario di Ginecologia e Ostetricia: "Una diagnosi precoce può salvare la fertilità" ...“Mi hanno diagnosticato la malattia dieci anni dopo la comparsa dei primi sintomi. E dieci anni sono lunghi”, dice Lola in un video postato su Twitter dall’Eliseo l’11 gennaio scorso. Come Énora, Sand ...