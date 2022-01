Kissini per un 2022 da protagonisti

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per alcuni è stata una scelta dettata dalla corsa, dalla mancanza di strategia. Eppure è difficile dire cosa rappresenti adesso l’allineamento di Britt Baker al fidanzato Adam Cole, quindi senza Rebel o Jamie Hayter di torno. Possiamo però riflettere su quello che può rappresentare nel futuro. Ci sarà un momento in cui Britt perderà il titolo. Ed un momento in cui Adam lo vorrà conquistare. Due strade parallele per due atleti che saranno di gran lungaanche in questodelle vicissitudini della All Elite Wrestling. Per scrivere una storia, magari per farla. Dopo tutto c’è una affermazione da sfatare: l’Undisputed Era non sarà più così forte come lo è stata a NXT. Dunque la AEW dovrà lavorare assieme ai ragazzi per imporre gli Undisputed come una forza predominante nella compagnia e fargli fare quel salto di qualità da ...