Infortunio Insigne, il capitano prova ad accorciare i tempi: gli aggiornamenti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio, allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ospiterà la Salernitana per quella che sarà l’ultima gara di gennaio prima della sosta. Mister Spalletti ha recuperato diversi giocatori nell’ultima settimana e potrà scegliere con più tranquillità la formazione che scenderà in campo. Ma negli ultimi giorni potrebbe tornare anche un altro azzurro. Infortunio Insigne Il capitano Lorenzo Insigne, fermatosi nel match contro la Sampdoria per una lesione distrattiva di basso grado all’adduttore destro, ha già saltato i match contro Fiorentina in Coppa Italia e Bologna in campionato. I tempi di recupero erano stimati in almeno due settimane, ipotizzando un suo ritorno dopo la sosta di fine gennaio, ovvero in occasione della sfida contro il Venezia. Però, secondo quanto riporta La ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio, allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ospiterà la Salernitana per quella che sarà l’ultima gara di gennaio prima della sosta. Mister Spalletti ha recuperato diversi giocatori nell’ultima settimana e potrà scegliere con più tranquillità la formazione che scenderà in campo. Ma negli ultimi giorni potrebbe tornare anche un altro azzurro.IlLorenzo, fermatosi nel match contro la Sampdoria per una lesione distrattiva di basso grado all’adduttore destro, ha già saltato i match contro Fiorentina in Coppa Italia e Bologna in campionato. Idi recupero erano stimati in almeno due settimane, ipotizzando un suo ritorno dopo la sosta di fine gennaio, ovvero in occasione della sfida contro il Venezia. Però, secondo quanto riporta La ...

