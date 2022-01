Eternals: tutti gli easter egg e i riferimenti ai fumetti e fatti storici in un video (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un video su Eternals condiviso online riassume tutti gli easter egg e i riferimenti storici e al mondo dei fumetti presenti nel film Marvel. Eternals, il film della Marvel diretto da Chloe Zhao, è arrivato su Disney+ e il canale Heavy Spoilers su YouTube ha realizzato un interessante video in cui si riepilogano tutti gli easter egg e i dettagli che potrebbero essere passati inosservati durante la visione. Fin dai primi secondi ci sono molti riferimenti al mondo dei fumetti e ad altri tasselli del MCU. Nella sequenza iniziale di Eternals c'è infatti un riferimento alle Gemme dell'Inifito e, poco dopo, quando Sersi si trova a Londra, si ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Unsucondiviso online riassumegliegg e ie al mondo deipresenti nel film Marvel., il film della Marvel diretto da Chloe Zhao, è arrivato su Disney+ e il canale Heavy Spoilers su YouTube ha realizzato un interessantein cui si riepiloganogliegg e i dettagli che potrebbero essere passati inosservati durante la visione. Fin dai primi secondi ci sono moltial mondo deie ad altri tasselli del MCU. Nella sequenza iniziale dic'è inun riferimento alle Gemme dell'Inifito e, poco dopo, quando Sersi si trova a Londra, si ...

Advertising

MarvelNewsIT : ?? Sersi. Ikaris. Thena. Gilgamesh. Ajak. Druig. Makkari. Phastos. Kingo. Sprite ?? #Eternals è disponibile ora in es… - DisneyPlusIT : Un tempo il genere umano li considerava Dei. ?? #Eternals, arriva DOMANI in esclusiva streaming per tutti gli abbona… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Eternals: tutti gli easter egg e i riferimenti a fumetti e fatti storici in un video… - ElelunaPiras : RT @MarvelNewsIT: Quanti cuori per Makkari e Druig ??? #Eternals ?? è disponibile per tutti gli abbonati in esclusiva su @DisneyPlusIT. #Disn… - esddaisy : Comunque non capisco le persone che criticano Eternals. Magari non è il migliore ma è bello, cioè di tutti ne esist… -