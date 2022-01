Dopo DOC 2, Gianmarco Saurino lascia Che Dio ci Aiuti 7? “Ci sarà una fine in qualche modo” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gianmarco Saurino lascia Che Dio ci Aiuti 7? I fan tremano Dopo il colpo di scena nella prima puntata di DOC – Nelle Tue Mani 2, che ha visto l’attore dire addio, con grande clamore, al suo personaggio, l’amato dottor Lorenzo Lazzarini. Come spiegato dallo stesso Saurino, la decisione di abbandonare il cast di una delle fiction più amate del momento viene dal suo desiderio di dedicarsi ad altri progetti, soprattutto per il grande schermo. I fan dovranno prepararsi ad un altro suo potenziale addio anche in Che Dio ci Aiuti 7? Gianmarco Saurino interpreta il giovane avvocato Nico da ormai tre stagioni, e, intervistato da Davide Maggio, non ha lasciato intendere di essere pronto a lasciare la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Che Dio ci7? I fan tremanoil colpo di scena nella prima puntata di DOC – Nelle Tue Mani 2, che ha visto l’attore dire addio, con grande clamore, al suo personaggio, l’amato dottor Lorenzo Lazzarini. Come spiegato dallo stesso, la decisione di abbandonare il cast di una delle fiction più amate del momento viene dal suo desiderio di dedicarsi ad altri progetti, soprattutto per il grande schermo. I fan dovranno prepararsi ad un altro suo potenziale addio anche in Che Dio ci7?interpreta il giovane avvocato Nico da ormai tre stagioni, e, intervistato da Davide Maggio, non hato intendere di essere pronto are la ...

