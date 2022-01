David Sassoli, individuato l’autore di uno dei post d’odio no-vax sulla sua morte: è un 40enne napoletano ora denunciato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un quarantenne della provincia di Napoli è stato denunciato dalla Polizia postale della Campania, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, con l’accusa di essere l’autore di uno dei messaggi d’odio no-vax pubblicati sui social dopo la notizia della morte dell’ex presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. L’uomo era già stato denunciato in passato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid: nel corso della perquisizione informatica a suo carico gli agenti della postale hanno rinvenuto le tracce del messaggio d’odio incriminato, diventato virale. “Tra i vari messaggi che hanno acquisito il carattere della ‘viralità’ per il contenuto particolarmente sprezzante e lesivo della memoria del defunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un quarantenne della provincia di Napoli è statodalla Poliziaale della Campania, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, con l’accusa di esseredi uno dei messaggino-vax pubblicati sui social dopo la notizia delladell’ex presidente del Parlamento Europeo,. L’uomo era già statoin passato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid: nel corso della perquisizione informatica a suo carico gli agenti dellaale hanno rinvenuto le tracce del messaggioincriminato, diventato virale. “Tra i vari messaggi che hanno acquisito il carattere della ‘viralità’ per il contenuto particolarmente sprezzante e lesivo della memoria del defunto ...

