Covid-19 in Sicilia, altri 11 Comuni in zona arancione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) altri 11 Comuni Siciliani in "zona arancione" da venerdì 21 gennaio sino al 2 febbraio (compreso). Si tratta di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa, e di Aragona nell'Agrigentino. Lo dispone l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus.Con la stessa ordinanza è prorogata la "zona arancione" fino a mercoledì 26 gennaio (compreso) nei seguenti territori:- nella provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Gela,- nella provincia di Agrigento: Canicattì - nella provincia di Siracusa: Solarino, Augusta, Canicattini Bagni, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Noto, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022)11ni in "" da venerdì 21 gennaio sino al 2 febbraio (compreso). Si tratta di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa, e di Aragona nell'Agrigentino. Lo dispone l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus.Con la stessa ordinanza è prorogata la "" fino a mercoledì 26 gennaio (compreso) nei seguenti territori:- nella provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Gela,- nella provincia di Agrigento: Canicattì - nella provincia di Siracusa: Solarino, Augusta, Canicattini Bagni, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Noto, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sicilia, ordinanza di Musumeci: traghetti per tutti senza Green pass #covid - fattoquotidiano : Decessi (anche se in Sicilia 70 sono dei giorni scorsi e registrati solo ieri) e contagi boom. In Francia oltre 450… - Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff a @robersperanza: «Sospenda il divieto sullo Stretto per non vaccinati o interverrò» -… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, in Sicilia altri 11 comuni in “arancione” fino al 2 febbraio - - himeralive : Covid Sicilia, altri 11 comuni in 'zona arancione' fino al 2 febbraio e proroga per altri 19 fino al 26 gennaio… -