Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali: turnover da entrambe le parti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono state appena diramate le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia tra Sassuolo e Cagliari, in programma alle 17.30. Dionisi, senza l’indisponibile Berardi, schiera sia Raspadori che Scamacca insieme a Defrel. In difesa gioca Tressoldi. Mazzarri invece si affida al giovane Gagliano al fianco di Pavoletti, con Nandez che torna titolare a centrocampo. Di seguito le scelte dei due allenatori: Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Harroui, Magnanelli; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti, Kourfalidis, Dalbert; Gagliano, Pavoletti. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono state appena diramate ledel match di Coppa Italia tra, in programma alle 17.30. Dionisi, senza l’indisponibile Berardi, schiera sia Raspadori che Scamacca insieme a Defrel. In difesa gioca Tressoldi. Mazzarri invece si affida al giovane Gagliano al fianco di Pavoletti, con Nandez che torna titolare a centrocampo. Di seguito le scelte dei due allenatori:(4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Harroui, Magnanelli; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.(3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti, Kourfalidis, Dalbert; Gagliano, Pavoletti. Thomas Cambiaso

