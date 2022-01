Vertice di centrodestra | telefonata Salvini-Cav

Advertising

matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - ItaliaViva : Quanto accaduto nel vertice del centrodestra è l'indicazione a metà di Berlusconi. È un passo indietro nella strada… - Lisa02595380 : RT @matteorenzi: Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quir… - armdigennaro : RT @matteorenzi: Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quir… - ceccomarisa : RT @matteorenzi: Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sogno quir… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice centrodestra

Secondo il leader del Carroccio si tratterebbe di una proposta convincente per molti se non per tutti. In settimana si terrà un nuovodella coalizione e sempre in settimana è previsto l'incontro tra i vertici del Pd e quelli del Movimento 5 ...Nell'agenda di Arcore, in vista del trasferimento di domani a Roma, sono due - per adesso - gli appuntamenti principali: ildiin programma verosimilmente venerdì, ovviamente; ma ...Il leader della Lega ha pressato Berlusconi, ma dal Carroccio hanno avviato le grandi operazioni per nomi più credibili (e sostenibili) ...«La settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega, come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà ...