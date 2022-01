Sondaggi elettorali Swg, giù Pd, Azione e +Europa, crescono le forze minori (Di martedì 18 gennaio 2022) I principali partiti si avvicinano tra loro, questa è la prima impressione che si ha guardando gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg, che ci mostrano come la formAzione in testa, il Pd, arretri di sei decimali in una settimane e diminuisca il proprio vantaggio sulla seconda, Fratelli d’Italia, che è tornata al 20% guadagnando uno 0,1%. Dietro però vi sono solo dei cali, almeno tra i partiti al di sopra della soglia di sbarramento. La Lega passa dal 19% al 18,8%, il Movimento 5 Stelle tocca un nuovo record negativo perdendo altri tre decimali e andando al 13,7%, mentre Forza Italia arretra del 0,4% al 7,4%. L’arretramento più forte, però, è quello di Azione e +Europa. Da questa settimana dopo avere siglato una federAzione, sono sondati insieme, e arrivano ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 18 gennaio 2022) I principali partiti si avvicinano tra loro, questa è la prima impressione che si ha guardando gli ultimidi Swg, che ci mostrano come la formin testa, il Pd, arretri di sei decimali in una settimane e diminuisca il proprio vantaggio sulla seconda, Fratelli d’Italia, che è tornata al 20% guadagnando uno 0,1%. Dietro però vi sono solo dei cali, almeno tra i partiti al di sopra della soglia di sbarramento. La Lega passa dal 19% al 18,8%, il Movimento 5 Stelle tocca un nuovo record negativo perdendo altri tre decimali e andando al 13,7%, mentre Forza Italia arretra del 0,4% al 7,4%. L’arretramento più forte, però, è quello di. Da questa settimana dopo avere siglato una feder, sono sondati insieme, e arrivano ...

Advertising

MauroCapozza : RT @MarcoEhlardo: Ho deciso di seguire la linea di #ItaliaViva. Basta col perdere tempo a leggere i sondaggi statistici. Per sapere gli and… - TermometroPol : Aggiornamento settimanale della media #sondaggi di @TermometroPol: @pdnetwork 21,1% @FratellidItalia 19,9%… - rosyname1 : RT @MarcoEhlardo: Ho deciso di seguire la linea di #ItaliaViva. Basta col perdere tempo a leggere i sondaggi statistici. Per sapere gli and… - GiuliaCortese1 : RT @MarcoEhlardo: Ho deciso di seguire la linea di #ItaliaViva. Basta col perdere tempo a leggere i sondaggi statistici. Per sapere gli and… - CeschiaMarcello : RT @MarcoEhlardo: Ho deciso di seguire la linea di #ItaliaViva. Basta col perdere tempo a leggere i sondaggi statistici. Per sapere gli and… -