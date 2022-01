Sinead O’Connor e i funerali del figlio 17enne Shane: “Gli ho messo le sigarette nella bara, in caso non ce ne fossero in paradiso” (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono passati esattamente 10 giorni dall’8 gennaio, data in cui Sinead O’Connor ha dato il triste annuncio via social della morte del figlio Shane, impiccatosi a 17 anni. Il ragazzo, scomparso e poi ritrovato senza vita, soffriva di alcune psicosi e stava affrontando delle cure presso il CAMHS – Child and Adolescent Mental Health Services, da cui poi era stato dimesso. Adesso la cantautrice irlandese e gli affetti più cari si stanno stringendo attorno al dolore per questa prematura perdita e, nella giornata di sabato 15 gennaio, hanno celebrato il funerale del giovane. Sinead O’Connor, 55 anni, ha spiegato sui social: “Abbiamo appena detto addio al nostro bellissimo angelo Shane, con una cerimonia Indù molto bella. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono passati esattamente 10 giorni dall’8 gennaio, data in cuiha dato il triste annuncio via social della morte del, impiccatosi a 17 anni. Il ragazzo, scomparso e poi ritrovato senza vita, soffriva di alcune psicosi e stava affrontando delle cure presso il CAMHS – Child and Adolescent Mental Health Services, da cui poi era stato di. Adesso la cantautrice irlandese e gli affetti più cari si stanno stringendo attorno al dolore per questa prematura perdita e,giornata di sabato 15 gennaio, hanno celebrato il funerale del giovane., 55 anni, ha spiegato sui social: “Abbiamo appena detto addio al nostro bellissimo angelo, con una cerimonia Indù molto bella. ...

