Sgarbi spegne le illusioni | Il Cav è triste | l' operazione Quirinale si è fermata

(Di martedì 18 gennaio 2022) Silvio Berlusconi “ieri era abbastanza”. Lo racconta Vittorio, che in queste settimane ha aiutato il leader di FI a contattare parlamentari in vista del voto per il: “Ci devono essere delle inquietudini di natura psicologica, non degli elettori, ma nel candidato, perché è rimasto a Milano - dice il deputato a Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1 -. Credo che questa, come dire, pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c’è una via d’uscita onorevole, con un nome che sia gradito a lui, forse Mattarella”. L’, aggiunge il critico d’arte, “si èoggettivamente”.

ilGiornale.it

Per il resto, a parte un altro storico dell'arte come Vittorio Sgarbi, soltanto consensi per l'intervento di Mattarella. Il suo congedo è piaciuto anche al pubblico televisivo; la brevità del saluto, ...