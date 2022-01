Sassuolo - Cagliari | c' è Serra al Var | poi verrà fermato

Advertising

FranciJuveADP : Minuto 83: domani Sassuolo-Cagliari, la vincente troverà la squadra che vincerà questa partita (con la Juve che sta… - sportface2016 : #SassuoloCagliari, c'è Marco #Serra al Var: poi verrà fermato - PisuDavi : Mentre il Cagliari porta la primavera il Sassuolo schiererà i titolari #forzaCasteddu - gilnar76 : Caso Serra: domani al Var in Sassuolo-Cagliari, poi stop e Serie B per il fischietto #Acmilan #Milan #Seriea… - MarcoSerra982 : Sarò al var di Sassuolo-Cagliari alla faccia di chi mi voleva senza lavoro -

Marco Serra è designato al VAR in. L'arbitro, protagonista dell'errore (di cui si è scusato) nel corso di Milan - Spezia , non verrà dunque sospeso immediatamente. L'arbitro svolgerà regolarmente il ruolo che gli ......KYRIAKOPOULOS Georgios () SOPPY Beanou Junior Brandon (Udinese) TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Fiorentina) SECONDA SANZIONE AFENA - GYAN Felix Ohene (Roma) ALTARE Giorgio () DE ...Sassuolo-Cagliari, c'è Marco Serra al Var: l'arbitro protagonista dell'errore in Milan-Spezia verrà fermato poi.Juventus-Sampdoria è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia: chi passa il turno trova la vincente di Sassuolo-Cagliari, in campo domani (mercoledì) alle ore 17.30. Arbitro: Fournea ...