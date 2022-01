RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #38 18 01 2022

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 gennaio 2022) Idella 38° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch della SIW) andato in scena Martedì: – Bon Giovanni batte Mirko Mori Beat The Lion Challenge – Ivan Blake Vs Stryke Hellwig finisce in Parità per Time Limit 8:40 – Swan batte Emily Ramirez