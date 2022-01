Progetto 'Via Emilia'. Il fascino di una arteria millenaria con il suo patrimonio materiale ed umano. (Di martedì 18 gennaio 2022) ... Rete 4, Rete 4, La7, TgCom24, LaEffe, Real Time, Nove, DMax, Food Network, Sky Tg 24, Sky Cinema, Sky Arte, Classica, Cine 34, Premium Cinema), con programmazione all'interno delle più seguite ... Leggi su romagnagazzette (Di martedì 18 gennaio 2022) ... Rete 4, Rete 4, La7, TgCom24, LaEffe, Real Time, Nove, DMax, Food Network, Sky Tg 24, Sky Cinema, Sky Arte, Classica, Cine 34, Premium Cinema), con programmazione all'interno delle più seguite ...

Advertising

vatonutti : Iniziano gli autoregali che mi faccio un giorno prima del compleanno perché tanto decido io ?? Via @frabs_magazines… - AiseStampa : Nizza: al via la terza edizione del progetto della CCI “10 Comuni” - ADM_assdemxmi : Franceschini e Costa, progetto recupero Carcere di Santo Stefano-Ventotene sarà intitolato a David Sassoli via… - GBarbato9 : RT @SocialArtistOF2: Al via il progetto #TwentySeven di Mediaset. CH 27 - Da Paramount a Twenty Seven CH 49 - Diventa Mediaset Italia 2… - SocialArtistOF2 : Al via il progetto #TwentySeven di Mediaset. CH 27 - Da Paramount a Twenty Seven CH 49 - Diventa Mediaset Italia… -