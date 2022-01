Lutto in famiglia per Fabio Rovazzi: “Ti voglio immensamente bene” (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è spenta la nonna di Fabio Rovazzi, proprio il giorno prima del 28esimo compleanno dell’artista milanese. Compleanno molto triste per Fabio Rovazzi. L’artista milanese, proprio il giorno prima del compimento del suo 28esimo compleanno, è stato raggiunto da una notizia che non avrebbe mai voluto avere. Infatti, è scomparsa la sua amata nonna, a L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 18 gennaio 2022) Si è spenta la nonna di, proprio il giorno prima del 28esimo compleanno dell’artista milanese. Compleanno molto triste per. L’artista milanese, proprio il giorno prima del compimento del suo 28esimo compleanno, è stato raggiunto da una notizia che non avrebbe mai voluto avere. Infatti, è scomparsa la sua amata nonna, a L'articolo NewNotizie.it.

