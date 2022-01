LIVE Seppi-Majchrzak 1-6 1-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: dominio completo del polacco nei primi due set (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-6 Set Majchrzak, il dritto di Seppi si ferma sul nastro e termina così anche il secondo parziale in 28 minuti. 40-15 Due set point Majchrzak, rovescio in rete del polacco in avanzamento. 40-0 Tre set point Majchrzak, risposta lunga di Seppi con il dritto. 30-0 Ace di Majchrzak al centro. 15-0 Apre con efficacia il game Majchrzak, da par suo. 1-5 Break Majchrzak, Seppi lo manda a servire per il set con un doppio fallo. 15-40 Due palle break Majchrzak, spinge sulla seconda di Seppi e si prende il punto in lungolinea. 15-30 Esce il dritto (con nastro)di Majchrzak, Seppi muove le ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-6 Set, il dritto disi ferma sul nastro e termina così anche il secondo parziale in 28 minuti. 40-15 Due set point, rovescio in rete delin avanzamento. 40-0 Tre set point, risposta lunga dicon il dritto. 30-0 Ace dial centro. 15-0 Apre con efficacia il game, da par suo. 1-5 Breaklo manda a servire per il set con un doppio fallo. 15-40 Due palle break, spinge sulla seconda die si prende il punto in lungolinea. 15-30 Esce il dritto (con nastro)dimuove le ...

