L’inflazione è un gran problema per Biden (Di martedì 18 gennaio 2022) Il presidente Joe Biden e i suoi consiglieri hanno detto per mesi che L’inflazione sarebbe stata soltanto transitoria, un problema temporaneo che si sarebbe risolto con il rimbalzo dell’economia e con l’aggiustamento delle questioni legate alle catene di approvvigionamento. Ma i nuovi dati hanno messo in discussione le ipotesi su quanto dureranno i prezzi alti, aggravando il problema delL’inflazione per la Casa Bianca a soli dieci mesi dalle elezioni di metà mandato, a novembre. I prezzi sono saliti del 7 per cento nei dodici mesi terminati a dicembre, rendendo il 2021 il peggior anno per L’inflazione dal 1982, secondo un nuovo bollettino del Bureau of Labor Statistics. L’aumento dei prezzi di quasi tutto, dalla benzina agli alimentari alle automobili di seconda mano e ai materiali da ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Il presidente Joee i suoi consiglieri hanno detto per mesi chesarebbe stata soltanto transitoria, untemporaneo che si sarebbe risolto con il rimbalzo dell’economia e con l’aggiustamento delle questioni legate alle catene di approvvigionamento. Ma i nuovi dati hanno messo in discussione le ipotesi su quanto dureranno i prezzi alti, aggravando ildelper la Casa Bianca a soli dieci mesi dalle elezioni di metà mandato, a novembre. I prezzi sono saliti del 7 per cento nei dodici mesi terminati a dicembre, rendendo il 2021 il peggior anno perdal 1982, secondo un nuovo bollettino del Bureau of Labor Statistics. L’aumento dei prezzi di quasi tutto, dalla benzina agli alimentari alle automobili di seconda mano e ai materiali da ...

