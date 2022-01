Lille vs Lorient: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Lille cercherà di allungare la sua serie di imbattibilità in Ligue 1 a nove partite quando continuerà la sua campagna in casa contro il Lorient mercoledì sera. I padroni di casa sono attualmente 10° in Ligue 1, dopo aver raccolto solo 29 punti nelle prime 20 partite della stagione, mentre il Lorient è 18°, a pari punti (17) con il Troyes 17°. Il calcio di inizio di Lille vs Lorient è previsto alle 19. Prepartita Lille vs Lorient: a che punto sono le due squadre? Lille Il Lille è il campione in carica della Ligue 1, avendo vinto il suo quarto titolo la scorsa stagione, ma sarebbe corretto dire che finora è stata una difesa deludente per il club. Les Dogues ha vinto sette, pareggiato otto e perso cinque delle 20 partite di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilcercherà di allungare la sua serie di imbattibilità in Ligue 1 a nove partite quando continuerà la sua campagna in casa contro ilmercoledì sera. I padroni di casa sono attualmente 10° in Ligue 1, dopo aver raccolto solo 29 punti nelle prime 20 partite della stagione, mentre ilè 18°, a pari punti (17) con il Troyes 17°. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè il campione in carica della Ligue 1, avendo vinto il suo quarto titolo la scorsa stagione, ma sarebbe corretto dire che finora è stata una difesa deludente per il club. Les Dogues ha vinto sette, pareggiato otto e perso cinque delle 20 partite di ...

