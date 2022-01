La cenere ricopre l' aeroporto di Tonga | impedisce l' arrivo degli aiuti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 gennaio 2022) “Possiamo confermare che la polizia diha comunicato all’Alta Commissione della Nuova Zelanda che il bilancio confermato è di due morti, tra cui un cittadino britannico”, ha annunciato il ministeroEsteri neozelandese rispetto alle vittime dell’eruzione del vulcano sottomarino nell’arcipelago del Pacifico. La vittima britannica è Angela Glover, come confermato anche dal fratello Nick Eleini, secondo il quale la donna sarebbe morta mentre cercava di mettere in salvo in suoi cani dalle onde di tsunami. Nel frattempo rimangono interrotte tutte le comunicazioni a seguito dei danni ai cavi sottomarini causati dal terremoto. Oggi dalla Nuova Zelanda partiranno imbarcazioni cariche di generi di prima necessità verso le isole del regno polinesiano anche se non è arrivata alcuna richiesta formale di aiuto. Le imbarcazioni impiegheranno tre giorni ...