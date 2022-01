Kofi Kingston: “Big E è stato un grande campione WWE” (Di martedì 18 gennaio 2022) Ormai sono passate oltre due settimane da quando Brock Lesnar è riuscito a sorpresa a strappare il titolo WWE a Day One, dopo essere stato inserito all’ultimo nel fatal 4-way vista l’assenza di Roman Reigns dovuta dal Covid. Colui che più ha pagato di tutta questa vicenda è Big E, il quale ha visto terminare prematuramente una run titolata che sarebbe diventata più interessante con l’avvento della Road to Wrestlemania. Il suo compagno del New Day, Kofi Kingston, sa bene cosa vuol dire perdere il titolo via Brock Lesnar (in un match tra l’altro durato solo qualche secondo), e ha voluto esprimere tutto il suo supporto cercando di addolcire tutta la delusione provata da Big E in questo momento. La forza di rialzarsi Durante un’intervista per Bleav di In Pro Wrestling, Kofi ha speso delle belle parole sul suo ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 18 gennaio 2022) Ormai sono passate oltre due settimane da quando Brock Lesnar è riuscito a sorpresa a strappare il titolo WWE a Day One, dopo essereinserito all’ultimo nel fatal 4-way vista l’assenza di Roman Reigns dovuta dal Covid. Colui che più ha pagato di tutta questa vicenda è Big E, il quale ha visto terminare prematuramente una run titolata che sarebbe diventata più interessante con l’avvento della Road to Wrestlemania. Il suo compagno del New Day,, sa bene cosa vuol dire perdere il titolo via Brock Lesnar (in un match tra l’altro durato solo qualche secondo), e ha voluto esprimere tutto il suo supporto cercando di addolcire tutta la delusione provata da Big E in questo momento. La forza di rialzarsi Durante un’intervista per Bleav di In Pro Wrestling,ha speso delle belle parole sul suo ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Kofi Kingston: 'Big E è stato un grande campione WWE' - - infoitcultura : Kofi Kingston commenta la partecipazione di Mickie James alla Royal Rumble - infoitcultura : Kofi Kingston: “Sono molto felice per la partecipazione di Mickie James al Royal Rumble match” - Zona_Wrestling : #WWE Kofi Kingston: 'E' una delusione non aver avuto il match contro Mustafa Ali' - - TSOWrestling : Il sogno di Kofi Kingston: un match a 6 tra New Day e l'Elite! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Kofi Kingston La card completa di Day 1, il nuovo evento della WWE Jimmy e Jey sono nel bel mezzo del loro quinto regno da campioni di coppia dello show blu, mentre Kofi Kingston e King Woods vorrebbero tornare campioni. WWE Championship: Fatal 4 Way Match " Big E (...

WWE Survivor Series 2021: la card completa dell'evento Da una parte Big E, supportato da Xavier Woods e Kofi Kingston (New Day), dall'altra l'imbattibile Roman Reigns, accompagnato dagli Usos e Paul Heyman (The Bloodline). "The Tribal Chief", ormai ...

Kofi Kingston: svelati i piani originali per WrestleMania 37 The Shield Of Wrestling WWE: Kofi Kingston e il suo dream match contro un team della AEW Nella sua ultima intervista, l'ex WWE Champion stuzzica i fan su un match a sei uomini contro i membri fondatori della AEW ...

Kofi Kingston commenta la partecipazione di Mickie James alla Royal Rumble La WWE ha sorpreso diversi fan quando ha annunciato Mickie James per la Royal Rumble femminile,come attuale campionessa femminile di Impact Wrestling. Questa è una delle cose migliori della Royal Rumb ...

Jimmy e Jey sono nel bel mezzo del loro quinto regno da campioni di coppia dello show blu, mentree King Woods vorrebbero tornare campioni. WWE Championship: Fatal 4 Way Match " Big E (...Da una parte Big E, supportato da Xavier Woods e(New Day), dall'altra l'imbattibile Roman Reigns, accompagnato dagli Usos e Paul Heyman (The Bloodline). "The Tribal Chief", ormai ...Nella sua ultima intervista, l'ex WWE Champion stuzzica i fan su un match a sei uomini contro i membri fondatori della AEW ...La WWE ha sorpreso diversi fan quando ha annunciato Mickie James per la Royal Rumble femminile,come attuale campionessa femminile di Impact Wrestling. Questa è una delle cose migliori della Royal Rumb ...