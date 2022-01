Inter beffata su Nandez, firma ad un passo con un altro club di A! (Di martedì 18 gennaio 2022) Almeno per il momento, nel futuro di Nahitan Nandez non sembra esserci l’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport infatti, quella di ieri è stata una giornata importante per portare avanti la trattativa tra Cagliari e Torino in merito al maxi-scambio che vedrebbe coinvolti Daniele Baselli e lo stesso Nandez. Daniele BaselliSempre secondo il quotidiano, nella giornata di ieri l’entourage di Baselli avrebbe incontrato i vertici del club sardo trovando una di base di accordo: contratto fino al 2024 per il centrocampista, con la possibilità di rescindere in caso di retrocessione. Nahitan Nandez Il Toro però, lascerebbe partire Baselli solo con il sostituto già in mano, ed ecco subentrare il nome di Nandez: per l’uruguaiano, gli isolani avrebbero chiesto 2 milioni ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Almeno per il momento, nel futuro di Nahitannon sembra esserci l’. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport infatti, quella di ieri è stata una giornata importante per portare avanti la trattativa tra Cagliari e Torino in merito al maxi-scambio che vedrebbe coinvolti Daniele Baselli e lo stesso. Daniele BaselliSempre secondo il quotidiano, nella giornata di ieri l’entourage di Baselli avrebbe incontrato i vertici delsardo trovando una di base di accordo: contratto fino al 2024 per il centrocampista, con la possibilità di rescindere in caso di retrocessione. NahitanIl Toro però, lascerebbe partire Baselli solo con il sostituto già in mano, ed ecco subentrare il nome di: per l’uruguaiano, gli isolani avrebbero chiesto 2 milioni ...

