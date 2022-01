Inps, al via le domande di disoccupazione per questi lavoratori (Di martedì 18 gennaio 2022) Novità per alcuni lavoratori che possono richiedere all’Inps l’assegno di disoccupazione Con la nuova circolare del 14 gennaio sono arrivate le istruzioni per la domanda relativa all’indennità di disoccupazione definita ALAS dedicata a un settore specifico. La disoccupazione ALAS è quella destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo che hanno perso il lavoro a partire dal L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 gennaio 2022) Novità per alcuniche possono richiedere all’l’assegno diCon la nuova circolare del 14 gennaio sono arrivate le istruzioni per la domanda relativa all’indennità didefinita ALAS dedicata a un settore specifico. LaALAS è quella destinata aiautonomi dello spettacolo che hanno perso il lavoro a partire dal L'articolo proviene da Consumatore.com.

