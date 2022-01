Il Paradiso delle Signore | trama 18 gennaio | Beatrice ammonisce Vittorio

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 18 gennaio 2022)si rivelerà determinante per, per quanto concerne l'affare con gli americani, come rivela lade Ildi oggi, martedì 18. Intanto, Veronica sarà sempre più convinta che Ezio le stia nascondendo qualcosa che riguarda il suo passato con Gloria, ma per il momento deciderà di non affrontare l'argomento con il compagno e non confidare a nessuno i suoi sospetti, soprattutto in famiglia. Intanto, la Moreau lascerà temporaneamente Milano per una questione di lavoro e sarà costretta ad abbandonare per un po' il suo incarico di capocommessa del grande magazzino milanese. La donna verrà sostituita da Tina, appena rientrata dalla Svizzera dopo la delicata operazione chirurgica alle corde vocali che, per fortuna, è andata ...