Iannone soffre la lontananza dalla MotoGP

(Di martedì 18 gennaio 2022) Andrea , dai circuiti e dalle piste di tutto il mondo. Il pilota è stato infatti sospeso nel 2019 a causa di alcuni test antidoping risultati positivi. In una recente intervista ha espresso il suo stato d’animo. Quali le sue parole? SBK 2022: Dorna e FIM ritoccano il regolamentosenza la: quali le sue parole? Andreanon sale in sella alla sua moto dal 17 dicembre 2019: a causa di un test antidoping risultato positivo, è infatti stato squalificato. Prima del GP di Sepang del 2019, i corridori sono stati sottoposti ad alcuni esami, tra cui quello dell’urina e nel campione dell’italiano, c’erano tracce di drostanolone, uno steroide anabolizzante. La Corte Arbitrale dello Sport ha quindi optato per lo stop di quattro anni che terminerà il 16 dicembre 2023. In una recente ...

Andrea Iannone tra Belen e Giulia De Lellis ma oggi è single. "Mi manca la velocità, quello che mi dà la MotoGP non lo trovo da nessuna parte". Andrea ...Il cuore di Belen non trova pace e a parlare della relazione con lei è stato Andrea Iannone, che a Verissimo ha raccontato di quanto Belen soffrisse per la fine del matrimonio con Stefano ...