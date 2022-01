“Ho visto tutto”. GF Vip, errore della regia: Barù avvisa Davide Silvestri. Non doveva succedere (Di martedì 18 gennaio 2022) Ancora una situazione inaspettata al ‘GF Vip’. A raccontare tutto è stato il concorrente Barù, il quale è stato molto onesto e ha rivelato al suo compagno di avventura Davide Silvestri di aver assistito a qualcosa che non doveva ovviamente succedere. Si è trattato nello specifico di una distrazione, anzi di un vero e proprio errore da parte della regia del programma. E chissà se adesso non saranno anche presi dei provvedimenti di colui o coloro che hanno commesso questa gaffe davvero inaspettata. Parlando di Barù, la scorsa notte l nipote di Costantino della Gherardesca ha detto una frase che ha subito riacceso le speranze di chi lo vorrebbe insieme alla maggiore delle principesse Selassié. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Ancora una situazione inaspettata al ‘GF Vip’. A raccontareè stato il concorrente, il quale è stato molto onesto e ha rivelato al suo compagno di avventuradi aver assistito a qualcosa che nonovviamente. Si è trattato nello specifico di una distrazione, anzi di un vero e proprioda partedel programma. E chissà se adesso non saranno anche presi dei provvedimenti di colui o coloro che hanno commesso questa gaffe davvero inaspettata. Parlando di, la scorsa notte l nipote di CostantinoGherardesca ha detto una frase che ha subito riacceso le speranze di chi lo vorrebbe insieme alla maggiore delle principesse Selassié. ...

Ultime Notizie dalla rete : visto tutto Milan? Punito dall'errore di Serra, ma questo Diavolo... cosa proprio non torna ... ma farebbero bene i rossoneri ad interrogarsi su tutto il resto che non ha funzionato contro i ... visto che il Genoa non ha mostrato miglioramenti ma anzi sta lottando per non retrocedere. Si erano ...

Malagò: Ho rischiato l'ictus, ho avuto un serio problema cardiaco "Mi hanno prescritto dei farmaci, sono stato a Sabaudia durante le vacanze e potevo fare tutto, ma ... Avevano visto un po' di luce e oggi invece si ritrovano di fronte al baratro e al timore di non ...

Abbiamo visto. Sappiamo tutto. Ora cambiamo Fuoriluogo.it Garmin Fenix 7: nuova evoluzione per lo sportwatch di riferimento Arriva sul mercato la nuova gamma Fenix 7, lo sportwatch top di gamma Garmin pensato per gli appassionati di sport all'aria aperta che si dilettano su più discipline. In questa nuova edizione versioni ...

