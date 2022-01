Fiorentina - Genoa 6-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di martedì 18 gennaio 2022) Larga vittoria per la Fiorentina nel posticipo della 22ª giornata di Seri A: travolto 6-0 il Genoa davanti ai 5000 spettatori del Franchi. Un risultato che rispecchia a pieno il dominio viola, esercitato per quasi tutta la partita.... Leggi su today (Di martedì 18 gennaio 2022) Larga vittoria per lanel posticipo della 22ª giornata di Seri A: travolto 6-0 ildavanti ai 5000 spettatori del Franchi. Un risultato che rispecchia a pieno il dominio viola, esercitato per quasi tutta la....

Advertising

btsportfootball : FT: Fiorentina 6-0 Genoa No mercy ?? - repubblica : Fiorentina-Genoa 6-0: viola a valanga, ma rossoblù inesistenti [di Giacomo Luchini] - CB_Ignoranza : “Questa parte della mia vita, questa piccola parte della mia vita si può chiamare felicità”. #Fiorentina #Genoa… - ch24news : ?? La #Fiorentina schianta un disastroso #Genoa, il club ligure dopo l'era #Preziosi appare sempre piú in affanno,… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Gol! Fiorentina - Genoa 3-0, rete di Biraghi C. (FIO) -