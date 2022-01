Emma Marrone, la FOTO mette in difficoltà i fan: il dettaglio a luci rosse è sconvolgente (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ultima Instagram story di Emma Marrone ha messo in difficoltà i fan: quello che si riesce ad intravedere è sconvolgente… La più celebre delle vincitrici di “Amici” sta dimostrando di possedere moltissime doti nascoste. Da qualche anno, infatti, Emma Marrone porta avanti una doppia carriera: quella nel mondo della musica, che continua a regalarle immense L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 18 gennaio 2022) L’ultima Instagram story diha messo ini fan: quello che si riesce ad intravedere è… La più celebre delle vincitrici di “Amici” sta dimostrando di possedere moltissime doti nascoste. Da qualche anno, infatti,porta avanti una doppia carriera: quella nel mondo della musica, che continua a regalarle immense L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Paoletta_F : .@MarroneEmma a #Sanremo2022 con @francescacheeks alla direzione d’orchestra - cronachedivano : Ricordiamo sempre che Rudy Zerbi scelse Loredana Errore al posto di Emma Marrone. Ho finito vostro onore. #Amici21 - Neropece2 : Emma Marrone #nipple #cum #bigload #dick #bigblackcock - edismyreligion : emma marrone è tornata in studio..?? - fiorellaqueen91 : RT @GuitarDaniele: @MarroneEmma ???????Emma Marrone, dopo tutto quello che ho passato per te? Non è che abbiamo solo le manette ci hanno sal… -