Eletti tutti i delegati regionali Ecco il pallottoliere del Quirinale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 gennaio 2022) Con il voto dei consiglidi Emilia-Romagna e Toscana si è chiusa questo pomeriggio la trafila dell’elezione deidelle regioni che il 24 gennaio, come vuole la Costituzione, si uniranno a deputati e senatori a palazzo Montecitorio per votare il nuovo presidente della Repubblica. Dall’Emilia-Romagna arriveranno nella Capitale il governatore dem Stefano Bonaccini, la presidente del consiglio, anche lei Pd, Emma Petitti e il capogruppo della Lega Matteo Rancan. Stesso schema anche in Toscana. I grandi elettori della regione saranno Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e il leghista Marco Landi. Ogni regione ha eletto tre(fa eccezione la Valle d’Aosta a cui ne spetta uno solo) per un totale di 58 grandi elettori. In generale non ci sono state sorprese. Quasi ovunque è stata ...