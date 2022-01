Di Somma | “Iemmello? Gli auguro di finire dietro l’Avellino Murano e Simeri…”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Le trattative in entrata ed in uscita, il trasferimento di Pietroal Catanzaro e non solo: le parole del direttore sportivo dell'Avellino

... il Catanzaro mette a segno i colpi Tommaso Biasci, in prestito dal Padova, edel ... L'Avellino ha confermato l'interesse per Simeri attraverso le parole del ds Salvatore Di. 'Simeri ci ......anche grazie alla possibilità del club biancoverde di dirottare i soldi non investiti su... suo figlio Giovanni , amministratore unico della IDC, il direttore sportivo Salvatore Die l'...Le trattative in entrata ed in uscita, il trasferimento di Pietro Iemmello al Catanzaro e non solo: le parole del direttore sportivo dell'Avellino ...di Dino Manganiello Quindi è Jacopo Murano (nella foto) il giocatore che laverà l’onta dello smacco Iemmello. Dopo un summit a Montefalcione, tutte le fiches biancoverdi sono state puntate lì. Proprie ...