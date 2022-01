Coppa Italia, Juventus-Sampdoria 4-1: bianconeri ai quarti (Di martedì 18 gennaio 2022) La Juventus cala il poker e si impone senza problemi 4-1 sulla Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla squadra di Max Allegri, in tribuna squalificato, sono bastati i gol al 25? di Cuadrado, al 52? di Rugani, al 67? di Dybala e al 77? di Morata su calcio di rigore. Serve a poco alla Samp, in attesa del nuovo tecnico Giampaolo, la rete di Conti al 63?. I bianconeri nei quarti della Coppa nazionale affronteranno la vincente della sfida tra il Sassuolo e il Cagliari in programma domani. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 18 gennaio 2022) Lacala il poker e si impone senza problemi 4-1 sullanegli ottavi di finale di. Alla squadra di Max Allegri, in tribuna squalificato, sono bastati i gol al 25? di Cuadrado, al 52? di Rugani, al 67? di Dybala e al 77? di Morata su calcio di rigore. Serve a poco alla Samp, in attesa del nuovo tecnico Giampaolo, la rete di Conti al 63?. Ineidellanazionale affronteranno la vincente della sfida tra il Sassuolo e il Cagliari in programma domani. Funweek.

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - romeoagresti : Reminder: #Allegri, #Kean e #DeLigt sono squalificati per la Coppa Italia ?????? #?? #JuveSamp ?? @GoalItalia ?? - Corriere : Juventus-Sampdoria 4-1: Allegri vede i quarti, sulla sua strada troverà Sassuolo o Cagliari - iaffigreen : RT @francescoceccot: Quando con te in panchina segnano De Sciglio a Roma e Rugani in Coppa Italia #JuveSamp #Landucci -