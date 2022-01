Coi sanificatori si argina il virus in classe | il caso di un liceo di Roma dà ragione a Fratelli d’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ia scuola funzionano per contenere il Covid. Ildelclassico Orazio didà. Come riporta la repubblica, nel Lazio ci sono settemila classi tra quarantena, autosorveglianza e sorveglianza con testing, ma nessuna di queste si trova alclassico Orazio. Il motivo? La scuola, spiega il quotidiano, ha acquistato prima del rientro in aula a settembre 56al plasma Jonis., ildelOrazio diSono scatolette di venti centimetri per venti che vanno attaccate alla corrente e si possono poggiare in qualsiasi posto. Sono costati tra i trecento e i quattrocento euro ciascuno. Dati ...