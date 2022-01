“Che tempo che fa”, Fabio Fazio su tutte le furie: “Comportamento inammissibile” (Di martedì 18 gennaio 2022) Fabio Fazio rompe il silenzio e si scaglia contro una categoria di persone che non riesce più a tollerare, ecco cosa è successo in tv. Fabio Fazio il conduttore di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 gennaio 2022)rompe il silenzio e si scaglia contro una categoria di persone che non riesce più a tollerare, ecco cosa è successo in tv.il conduttore di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

il_pucciarelli : In una famosa intervista poco tempo prima di morire Mario Monicelli disse che la parola “speranza” era «una trappol… - Agenzia_Ansa : VIDEO | A Bruxelles una donna è stata spinta sui binari della metropolitana, il treno si è fermato appena in tempo.… - FBiasin : La prestazione di #Oliveira all'esordio è la dimostrazione che il luogo comune 'ci vuole tempo per capire la… - castellidicarte : RT @ToniaPeluso: Signora Valeria l’unico brutto messaggio che io ho visto non viene da Jessica ma da lei che non vede sua figlia da mesi e… - findomitalia : RT @PrincessMelix: La vita è fatta di scelte. Tu hai fatto la tua?! Hai deciso di far parte di quelli che vivono davvero oppure passi il te… -