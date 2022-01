Calciomercato Napoli | occhi su un difensore | Giuntoli è andato a vederlo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cristiano, direttore sportivo del, è molto attivo sul mercato in particolare, è alla ricerca di un. Difatti, stando a quanto riportato da Mediaset pare che il ds abbia messo glisu Nicolò Casale del Verona. Nicolò Casale (Getty Images)segue Casale Il giovane, autore di una buonissima parte di stagione fin qui, è sul taccuino di molti dirigenti di Serie A e dunque non sarà facile portarlo in maglia azzurra.ad osservarlo al fine di scrutare, da vicino, le sue qualità e valutare meglio se affondare il colpo o meno. Il classe ’98 ha esordito quest’anno in Serie A e nonostante la giovane età ha subito dimostrato di ...

... sul giovane difensore Casale, già nel mirino di Lazio e Milan, gli occhi anche delIl talentuoso Casale potrebbe essere uno dei prossimi crack in uscita neldel Verona. Il club ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Spalletti: "Abbiamo perso punti importanti, l'obiettivo è arrivare tra le prime 4" Bologna -, Mihajlovic: "Perso con una squadra più forte ...Dall'Inghilterra è partito l'assalto all' Atalanta. Il Newcastle ha già messo nel mirino Gosens per rinforzare la squadra e provare a centrare l'obiettivo salvezza. Oggi invece è stata rispedita al mi ...Prosegue la trattativa tra il Napoli e l'Ajax per il terzino sinistro Nicolas Tagliafico. A riportare le ultime su Twitter, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: " Il Napoli ha chiesto in ...