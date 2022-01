Australian Open, perché si è ritirato Casper Ruud e come cambia il tabellone di Jannik Sinner (Di martedì 18 gennaio 2022) Casper Ruud non giocherà l’Australian Open 2022. Il norvegese si è procurato un infortunio alla caviglia in allenamento ed è stato costretto al forfait ancora prima di scendere in campo. Esce di scena dunque l’ottava testa di serie del torneo maschile e soprattutto un possibile avversario di Jannik Sinner. Il tabellone dell’altoatesino cambia notevolmente ed ora l’azzurro ha davvero una grande chance di potersi spingere almeno fino ai quarti. La notizia del ritiro di Ruud è arrivata con Sinner che è attualmente in campo contro il portoghese Joao Sousa, ma proprio il norvegese rappresentava un duro ostacolo nel cammino del nativo di San Candido. Al posto di Ruud è subentrato il russo Roman Safiullin, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022)non giocherà l’2022. Il norvegese si è procurato un infortunio alla caviglia in allenamento ed è stato costretto al forfait ancora prima di scendere in campo. Esce di scena dunque l’ottava testa di serie del torneo maschile e soprattutto un possibile avversario di. Ildell’altoatesinonotevolmente ed ora l’azzurro ha davvero una grande chance di potersi spingere almeno fino ai quarti. La notizia del ritiro diè arrivata conche è attualmente in campo contro il portoghese Joao Sousa, ma proprio il norvegese rappresentava un duro ostacolo nel cammino del nativo di San Candido. Al posto diè subentrato il russo Roman Safiullin, ...

