Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 19:15 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2022 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA; LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE CI SONO INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO. E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA LA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)DEL 17 GENNAIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA; LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; CIRCONE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE A SUD DELLA CAPITALE CI SONO INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO. E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA LA ...

