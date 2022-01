Un folle esperimento, fare mining con un vecchio 386: i risultati lasciano a bocca aperta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cosa non si fa per le criptovalute, la terra promessa del nuovo millennio. Un utente di Medium, una piattaforma di pubblicazione online creata dal cofondatore di Twitter, Evan Williams, ha condiviso un’esperienza dal profumo di folle esperimento: fare mining con un portatile Toshiba T3200SX di oltre trenta anni fa. Computer Toshiba usato per fare mining – Adobe StockAi suoi tempi il laptop era… tanto top. Costava oltre seimila dollari, più del doppio della valuta attuale. Così l’utente Dimitrii Eliuseev ha deciso di provare a minare bitcoin in pratica con MS-DOS. Molti dispositivi possono essere utilizzati per il mining di Bitcoin, dalle schede ASIC o GPU al Raspberry Pi. Ma lui è andato davvero oltre, con quella CPU 80386SX da 16 MHz, all’avanguardia quando uscì. ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cosa non si fa per le criptovalute, la terra promessa del nuovo millennio. Un utente di Medium, una piattaforma di pubblicazione online creata dal cofondatore di Twitter, Evan Williams, ha condiviso un’esperienza dal profumo dicon un portatile Toshiba T3200SX di oltre trenta anni fa. Computer Toshiba usato per– Adobe StockAi suoi tempi il laptop era… tanto top. Costava oltre seimila dollari, più del doppio della valuta attuale. Così l’utente Dimitrii Eliuseev ha deciso di provare a minare bitcoin in pratica con MS-DOS. Molti dispositivi possono essere utilizzati per ildi Bitcoin, dalle schede ASIC o GPU al Raspberry Pi. Ma lui è andato davvero oltre, con quella CPU 80386SX da 16 MHz, all’avanguardia quando uscì. ...

