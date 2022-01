Ue e trivelle, Regione Puglia: “Utili per tutelare l’ambiente” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una sentenza della Corte di Giustizia europea ci sta ritrascinando nella questione legata alle trivelle. Per Regione Puglia, che aveva fatto ricorso, si tratta comunque di una nota positiva, anche se ovviamente le associazioni ambientaliste sottolineano il grande pericolo Ripercorriamo la vicenda. Al largo del braccio di mare che va da Bari a Brindisi la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una sentenza della Corte di Giustizia europea ci sta ritrascinando nella questione legata alle. Per, che aveva fatto ricorso, si tratta comunque di una nota positiva, anche se ovviamente le associazioni ambientaliste sottolineano il grande pericolo Ripercorriamo la vicenda. Al largo del braccio di mare che va da Bari a Brindisi la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Greenreport_it : Sentenza Ue sulle trivelle in Adriatico e Jonio, Verdi: ritorno al passato. Regione Puglia: utile per tutelare l’am… - Borderline_24 : #Trivelle in #Puglia, Emiliano: 'Ricorso della Regione utile per tutela ambiente' - giorgiocataldo : #trivelle In Italia il limite è solo per il singolo permesso (750 kmq). La Regione Puglia contestava la possibilit… - RednewsGargano : Trivelle in Puglia. Il Pres. Emiliano sul ricorso della Regione Puglia - Borderline_24 : #Trivelle, #Emiliano su #Ricorso della Regione: 'Utile per tutelare l'ambiente' -